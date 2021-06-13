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معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للعام الدراسي 1443هـ بجميع أقسامه "انتظام، انتساب".

وأوضح المعهد شروط القبول والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي سيعلن عنه لاحقًا.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

وسيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد 3/11/1442هـ وحتى يوم الخميس 5/12/1442هـ.

وأوضح المعهد أن التقديم عبر الرابط لا يعني القبول النهائي بل لابد من توافر الشروط واجتياز الاختبار.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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