شكرا لمتابعة خبر عن معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي 1443 هـ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلن معهد الحرم المكي الشريف فتح باب القبول للعام الدراسي 1443هـ بجميع أقسامه "انتظام، انتساب".

وأوضح المعهد شروط القبول والتي جاءت كالتالي:

- أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو حاصلاً على إقامة نظامية سارية المفعول.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

- أن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبار التحريري الذي سيعلن عنه لاحقًا.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

وسيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد 3/11/1442هـ وحتى يوم الخميس 5/12/1442هـ.

وأوضح المعهد أن التقديم عبر الرابط لا يعني القبول النهائي بل لابد من توافر الشروط واجتياز الاختبار.