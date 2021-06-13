شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. محامي: قضية مشاهير السوشال لن تنتهي بعقوبات "هيئة الإعلام" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد المحامي "تركي الطيار" أن قضية مشاهير التواصل الاجتماعي الذين شاركوا في حفل تدشين منتج تجميلي، وتباهى بعضهم بنشر مقاطع خادشة للحياء من الحفل، لن تنتهي عند عقوبات " الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع".

وذكر أن المقاطع التي نشروها تعد مخالفة للآداب العامة، لذلك فهناك عقوبات جنائية تنتظر هؤلاء المشاهير.

ونبه بأن العقوبات التي أصدرتها الهيئة كانت تتعلق فقط بارتكابهم مخالفة الدعوة للتصوير والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".

وأضاف أن عقوبة هيئة الإعلام لم تتناول الجوانب الجنائية من القضية، ومن الممكن أن تصدر عقوبات ضدهم من المحكمة الجزائية في المستقبل.

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أصدرت عقوبات تصل مجموعها إلى أكثر من ٣ مليون ريال بحق عدد من مشاهير التواصل الإجتماعي خالفوا نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، وذلك أثناء حفل تدشين منتج تجميلي.