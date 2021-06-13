الزعاق: بداية موسم «التويبع» الأربعاء.. ويسبقه رياح «البوارح»

الرياض - محمد عبدالله - أكد خبير الدراسات الفلكية والجيوفيزيائية الدكتور خالد صالح الزعاق، أن الأربعاء المقبل، هو أول موسم التويبع، ويتحقق خلاله أطول نهر (جمع نهار) وأقصر ليالي السنة.

وعبر حسابه على تويتر، قال الزعاق: يوم الأربعاء هو أول موسم التويبع، وثاني نجوم مربعانية القيظ، لافتًا إلى أنه قبل دخول التويبع تنشط رياح البوارح المثيرة للغبار والأتربة على (جنوب العراق والكويت، والمناطق الشرقية والوسطى من السعودية).

ولفت الزعاق إلى أنه في موسم التويبع يكون أطول نهر وأقصر ليالي السنة، وكذلك بداية موسم الغبيرة على جازان، ومدته 13 يومًا.

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