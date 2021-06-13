الحج: أولوية أداء الفريضة للمحصنين ومن تجاوزت أعمارهم 50 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الأولوية في حج هذا العام ستكون للأشخاص المحصنين الذين تجاوزت أعمارهم 50 عامًا.

وخلال مقابلة مع برنامج الراصد على إم بي سي، قال مشاط: إنه تم فتح بوابة التسجيل لمواطني ومقيمي الداخل، اليوم الأحد، للراغبين في أداء المشاعر، ويوم 13 ذي القعدة ستغلق البوابة، وتفتح مرة أخرى يوم 15 من الشهر ذاته، وخلال اليومين الفاصلين سيتم عملية فرز لجميع الطلبات المقدمة.

وأوضح مشاط أن الأولوية ستكون للمحصن، وللذين لم يؤدوا المناسك من قبل، ولأولئك الذين بلغت أعمارهم 50 عامًا فأكثر، وهو ما ينعكس إيجابًا على سلامة الحج بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

الصحة: تسجيل 1017 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة