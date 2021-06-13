نائب وزير الحج: لن يتم السماح لمن عمره دون 18 بالدخول إلى المشاعر المقدسة

الرياض - محمد عبدالله - كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، عن أنه لن يتم السماح لمن عمره دون 18 بالدخول للمشاعر المقدسة خلال موسم الحج هذا العام.

وقال الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، في لقاء له ببرنامج الراصد المٌذاع على فضائية الإخبارية، اليوم الأحد، إن الأطفال لن يكونوا من الفئات التي قد حصلت على اللقاح في الأساس فهم بالتالي ليسوا ضمن الفئات المسموح لها بالدخول.

وكان نائب وزير الحج، خلال مؤتمر صحفي أمس السبت، أعلن أنه سيتم فتح البوابة الإلكترونية للحج، بداية من اليوم الأحد في الساعة الواحدة ظهرًا، وستكون هناك حملات من داخل المملكة عبر المسار الإلكتروني.

وشدد المشاط، على أن الأولوية للتسجيل في حج هذا العام ستكون لمن لم يحج خلال السنوات الخمس الماضية، مضيفًا وأضاف أنه ستتم إتاحة التسجيل في المسار الإلكتروني للحجاج على مرحلتين، حتى لا يكون هناك ضغط كبير على عملية التسجيل.

كما أوضح الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الدول الإسلامية تفهمت ضوابط الحج التي تم إعلانها.

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