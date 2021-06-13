«CPR».. «الصحة» توضح طريقة الإنعاش القلبي الرئوي

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة الصحة، آلية وطريقة القيام بالإجراء الطبي الإنعاش القلبي الرئوي والذي يعرف اختصارًا بـCPR، وهو إجراء إسعافي طارئ، يساعد في الحفاظ على وظائف القلب والدماغ عندما يكون المصاب في حالة موت سريري.

وأضحت الوارة، عبر موقعها الإلكتروني، أن الانعاش القلبي الرئوي CPR عبارة عن عملية مزدوجة يقوم المسعف فيهما بانعاش الرئة والقلب من خلال إيصال الأكسجين إليها عن طريق التنفس الصناعي، بينما يتم إنعاش القلب عن طريق الضغط اليدوي على منطقة قلب المصاب؛ بحيث يتم ضخ الدم إلى الأجزاء الحيوية من جسم المصاب خصوصًا الدماغ.

CPR خطوات القيام بالإنعاش القلبي الرئوي

وبينّت وزارة الصحة، طريقة القيام بالإنعاش القلبي الرئوي، وذلك من خلال القيام بإتباع تنفيذ الخطوات التالية:

- تأكد من إنك في وضع اّمن اذا اقتربت من المصاب، احذر أن تصبح انت نفسك مصابًا.

- حاول معرفة ما إذا كان المصاب قادرًا على الاستجابة أم لا، وحاول إيقاظه عن طريق هز كتفيه ومناداته بصوت مرتفع وعلى مقربة من أذنيه.

- ضع المصاب على الأرض أو سطح صلب وقم بإزالة أي وسائد تكون تحت رأسه، استعدادًا للقيام بروتين الإنعاش القلبي الرئوي CPR مع الحذر في حالة المصاب الذي فقد وعيه إثر ارتطامه بشيء.

- تأكد من ان المجرى التنفسي مفتوحًا، استخدم أسلوب إمالة الرأس ورفع الذقن. وللتأكد من أن المجرى التنفسي مفتوحًا.

- ضع إصبعين من أصابع إحدى يديك تحت ذقن المصاب وارفع رأسه إلى الأعلى.

- ضع راحة يدك الأخرى على جبين المصاب ثم إضغط إلى أسفل.

- أنظر داخل فم المصاب للتأكد من خلو فمه من اي جسم غريب أو أسنان صناعية (طقم أسنان) أو مخاط.

- إذا كان المصاب يعاني من أثر صدمة أو رضوض فإن عليك أن تتجنب تحريك رقبته وحاول فتح المجرى التنفسي بأسلوب الضغط على الفك.

- تحقق لمدة 10 ثوانٍ فيما إذا كان المصاب يتنفس أم لا من خلال التحقق بالنظر لملاحظة ارتفاع وهبوط الصدر أو من خلال التحقق بالسمع، وذلك بوضع أذنك على مقربة من فم وأنف المصاب.

- إذا كان المصاب يتنفس ضعه في وضع الإنقاذ وانتظر سيارة الإسعاف.

- إذا كان المصاب لا يتنفس استدعى سيارة إسعاف في أسرع وقت ممكن.

- قم بإجراء التنفس الصناعي بالنفخ في فم المصاب مرتين ببطء بطريقة ما يسمى (قبلة الحياة)، وذلك على مدى ثانية ونصف الثانية إلى ثانيتين، مع مراقبة ارتفاع صدر المصاب بعد النفخ في فمه، وانتظر حتى يهبط صدره بين النفخة الأولى والثانية.

- قم بتحسس مكان الحنجرة (تفاحة آدم) في الرقبة، وذلك باستخدام إصبعين من أصابع يدك.

- إذا لم تكن مدربا على جس النبض فابحث عن أي علامة من علامات الحياة على المصاب.

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