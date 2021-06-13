«المجلس الصحي» يوضح آلية التعامل مع حالات كورونا الإيجابية بالعزل

الرياض - محمد عبدالله - بيّن المجلس الصحي السعودي، طريقة وآلية التعامل مع الحالات الإيجابية للمصابين بفيروس كورونا المستجد «COVID-19» في العزل الطبي بمقرات الحجر الصحي المؤسسي.

وشارك المجلس الصحي السعودي، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع تويتر، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضح فيها آلية التعامل مع الحالات الإيجابية وذلك وفقًا للتالي:

- استمرار العزل في مقرات الحجر الصحي المؤسسي لمن لا يستدعي وضعه الصحي التنويم في المستشفى.

تتم إحالة المصاب إلى المستشفى إذا استدعى الوضع الصحي لذلك.

تبليغ الجهة الصحية المسؤولة عن الرعاية الطبية للحالة (وزارة الصحة أو قطاع صحي خاص أو الهلال الأحمر) في حال كان الوضع الصحي للنزيل يستدعي رعاية طبية.

- يتم التعامل مع الحالات الإيجابية التي تتطلب رعاية طبية في مرافق الإيواء من قبل وزارة الصحة.

الحجر الصحي المؤسسي

من جهتها، أوضحت هيئة الصحة العامة وقاية، أنه تتم استضافة القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية ممن ينطبق عليهم الحجر الصحي المؤسسي لغير المحصنين، لافتة أن الاستضافة تتم في مقرات محددة لحجرهم صحيًّا على نفقتهم الخاصة.

وبينّت هيئة الصحة العامة، عبر موقعها الإلكتروني، موعد انتهاء العزل الطبي بمقرات الحجر الصحي المؤسسي لغير المحصنين، للحالات الإيجابية وذلك في حالة التأكد من التالي:

- الحالة المؤكدة دون أعراض، أي المصاب الذي لم تظهر عليه أعراض وأمضى 10 أيام أو أكثر بعد آخر عينة إيجابية، يعتبر حالة تعافي دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية وتنتهي فترة مراقبته.

- الحالة المؤكدة ولديها أعراض، وهو المصاب الذي ظهرت عليه أعراض خفيفة وأمضى 3 أيام أو أكثر بعد إختفاء الأعراض فيعتبر حالة تعافي دون الحاجة إلى أخذ عينة مخبرية، مشيرة إلى ضرورة أن يكون قد أمضى على الأقل عشرة أيام من ظهور الأعراض لأول مرة وتنتهي فترة مراقبته.

إجراءات استقبال القادمين للمملكة جوًا

وأشارت هيئة الصحة العامة، أنه عند وصول القادمين إلى السعودية عبر المنافذ الجوية، إلى أنه يتم إعفاء المحصنين (مواطنين وغير مواطنين) من الحجر الصحي المنزلي أو المؤسسي وأيضا من فحص ال PCR عند الدخول.

وأوضحت هيئة وقاية، أنه في حالة غير المحصنين من الفئات المستثناة في حال عدم وجود أعراض وقت الوصول فيطبق الحجر الصحي المنزلي لمدة 7 أيام مع عمل فحص ال PCR في اليوم السادس، كما يتم أخذ تعهد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا خلال 8 ساعات من الوصول.

وأشارت هيئة الصحة إلى أنه بالنسبة لغير المحصنين من غير الفئات المستثناة فيطبق عليهم الحجر الصحي في منشأة مخصصة (مرفق الحجر المؤسسي) لمدة 7 أيام شريطة خلوهم من أي أعراض اشتباه بالإصابة.

وأضافت وقاية أنه يتم التأكيد عليهم بالتسجيل في تطبيق توكلنا عند وصولهم إلى مقرات الإيواء (الحجر المؤسسي)، لافتة إلى أنه يجب عمل فحص (PCR) مرتين في اليوم الأول وفي اليوم السابع من الوصول إلى المملكة، وتنتهي مدة الحجر لمن تظهر نتيجة فحصه سلبية مع عدم ظهور أعراض عليه وقت صدور النتيجة ابتداء من اليوم الثامن.

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