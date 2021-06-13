وزارة الحج: سنوفر في كل حافلة مرافق صحي أثناء التنقل

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط أن الوزارة ستوفر في كل حافلة مرافق صحي أثناء التنقل، يرافقها في كل مكان.

وقال مشاط، خلال حواره مع برنامج "الراصد"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، اليوم الأحد، إنه ليس مرشد للحافلة ولكنه مرافق صحي إداري لـ20 حاجًّا، وفي حالة حساب عدد العاملين مقابل عدد الحجاج نجديهم تقريبًا كل 4 حجاج يوجد فرد يخدمهم.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.