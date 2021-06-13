بالفيديو.. انتهاء رفع جسر المشاه الرابط بين حيي «الخزامي» و« العزيزية» بالشرقية

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أمانة المنطقة الشرقية، اليوم الأحد، الانتهاء من رفع جسر المشاة الرابط بين حي الخزامي، وحي الجسر بالعزيزية، وفتح الطريق أمام المستخدمين.

وفي بيان عبر حسابها على تويتر، نوهت أمانة الشرقية، إلى الانتهاء من رفع جسر المشاة الرابط بين حي الخزامي وحي الجسر بالعزيزية، وفتح الطريق للمستخدمين، فيما بثت الأمانة مقطع فيديو لعملية رفع الجسر.

وأكدت الأمانة أن الانتهاء من كامل أعمال الجسر ووضعه بالخدمة سيكون خلال الأسبوعين المقبلين، وذلك ضمن خطط أمانة المنطقة الشرقية لتعزيز السلامة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

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