أمير مكة المكرمة يدشن نموذج حافلات النقل العام

الرياض - محمد عبدالله - دشن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، على هامش معرض مشروعات المنطقة الرقمي نموذج حافلات النقل العام بالعاصمة المقدسة، الذي يسهم في خدمة أهالي مكة وزوارها من الحجاج والمعتمرين عبر منظومة خدمية متكاملة تتواءم مع توجهات القيادة ورؤية المملكة 2030.

واطلع الأمير خالد الفيصل على نموذج من الحافلات واستمع لشرح عن المشروع الرامي لاستيعاب احتياجات النقل الناجمة عن النمو المتوقع في عدد السكان في مكة المكرمة وفي أعداد ضيوف بيت الله الحرام والمشاعر المقدسة ودعم التنمية الاقتصادية في مكة المكرمة، وتوفير سهولة الوصول إلى الحرم الشريف والجوامع والمرافق التعليمية والوظيفية والصحية والتجارية والترفيهية، والاسهام في الحد من التلوث وحماية البيئة في المنطقة المركزية خاصة، وجميع أرجاء المنطقة بتقليل الاعتماد على السيارات الصغيرة كوسيلة للنقل، وتطوير نظام النقل ليكون نظامًا مستداماً، لا سيما في قلب مكة المكرمة، وتطويرها كأهم مركز إسلامي في العالم.

وتتوزع شبكة الحافلات في المرحلة الأولى بمدينة مكة المكرمة على مستويين مختلفين، حيث تتكون المرحلة الأولى من شبكة الحافلات من 12 خطاً وبعدد 83 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات محلية متوسطة الحجم، بينما الخطوط الخمسة الأخرى هي خطوط سريعة (ذات مسارات مخصصة)، بطول 172 كم وبعدد 342 محطة توقف تقريبًا، وتُستخدم فيها حافلات مفصلية ذات سعة أكبر وبتردد أكثر.

ويتكون المشروع من عقد التوريد والتشغيل واشتمل على توريد وتركيب أكثر من 400 حافلة منها 240 حافلة عادية بطول 12 م بقدرة استيعابية 85 شخصًا تقريبًا. و160 حافلة مفصلية بطول 18 م بقدرة استيعابية 125 شخصا، وإنشاء محطة لمبيت الحافلات وتشتمل على (مبنى التحكم، مبنى إدارة السائقين، محطة بنزين، ورشة الصيانة الخفيفة، غسيل وصيانة الحافلات، ورشة الصيانة الثقيلة، مواقف الحافلات، مرافق سكن السائقين).

وتحوي الحافلات أنظمة إطفاء حريق في كل حافلة وحماية البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية Euro-4 وأنظمة الحماية من خلال كاميرات المراقبة داخل وخارج الحافلة ونظام تفادي الاصطدام، وشاشات إلكترونية توضح الوجهة المراد الوصول إليها، كذلك نظام الهيدروليك لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفر أماكن لعربات الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وتتوافر أيضا خدمة الإنترنت (الواي فاي) في كل حافلة ونظام صوتي ومرئي لمعلومات الرحلة داخل الحافلة، وستتم جدولة الحافلة بفعالية لتلائم احتياج الأيام العادية وأوقات الذروة والمواسم تصل لـ22 ساعة تشغيل يوميًا.