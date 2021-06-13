«الموارد البشرية» تعلن استمرارية القبول والتسجيل لبرنامج «فني رعاية مرضى»

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بالهيئة السعودية للتخصصات الصحية استمرارية القبول والتسجيل لبرنامج "فني رعاية مرضى"، للجنسين حتى تاريخ 15 /06/ 2021, حيث يُقدَّمُ هذا البرنامج في إطار الاتفاقية المبرمة بين الطرفين.

ويهدف البرنامج لتزويد المتخصصين بالمهارات الأساسية اللازمة لفني رعاية مرضى، ويمنح البرنامج العديد من المميزات للمتقدمين، حيث يقدم مكافأة شهرية طوال مدّة البرنامج، إضافةً إلى دعم ما لا يقل عن 80% من قيمة المواصلات للمتدربين.

وحُدّدت شروط القبول في البرنامج بأن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية أو ممن تنطبق عليهم شروط المواطنة، وألا يكون المتقدم على رأس العمل خلال الـ90 يومًا الماضية، وأن يكون حاملاً لدرجة البكالوريوس بمعدل لا يقل عن 3 من 5 أو ما يعادلها في تخصصات «أحياء، أحياء دقيقة، تقنية حيوية، فيزياء، كيمياء، كيمياء حيوية».

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من البرنامج إلى الاطلاع على التفاصيل والتقديم من خلال الرابط، ويذكر أن الوزارة أطلقت في وقت سابق بالتعاون مع الهيئة عدة برامج منها «برنامج الترميز الطبي الدورة الأولى وفني رعاية مرضى» وذلك امتداداً لسعيها في دعم وتحفيز المواطنين للدخول في جميع التخصصات والبرامج المختلفة وفقًا لرؤية المملكة 2030.