الفيصل يرأس اجتماعًا لمناقشة خطط «هيئة الطيران المدني» المستقبلية

الرياض - محمد عبدالله - استعرض الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد، خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

ورأس الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، اجتماعاً، حضره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني، ومدير مطار الملك عبدالعزيز عصام نور.

وخلال الاجتماع، اطلع الأمير خالد الفيصل، على خطة تشغيل (الصالة 1) بمطار الملك عبدالعزيز، التي سيتم قريباً العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية إليها.

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