نائب وزير الحج: لا استضافات خاصة هذا العام داخل المشاعر

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، اليوم الأحد، إنه لن يكون هناك أي استضافات خاصة هذا العام داخل المشاعر، مؤكدا أن هناك أسلوبًا جديدًا للعمل يتمثل في أن الجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر.

وأوضح مشاط، خلال حواره مع برنامج "الراصد"، المذاع عبر فضائية الإخبارية، أن الأسلوب الجديد ينطبق على الجهات الخدمية أكثر (البلديات - الأمانة) ستكون من خارج المشاعر.

كانت وزارة الحج والعمرة أعلنت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عامًا) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.