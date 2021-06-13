نائب وزير الحج: نستهدف أن تكون نسبة التسلل بدون تصريح صفر%

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تستهدف في حج هذا العام أن تكون نسبة التسلل بدون تصريح صفر%.

وقال مشاط، خلال حواره مع برنامج "الراصد"، المذاع عبر فضائية "الإخبارية"، اليوم الأحد، إن وزارة الحج والعمرة تضح جميع الاحتياطات والأعمال التي تتم لتحقيق هذا المستهدف لأن الحج يكون في أيام معدودة ولا بد من أن يكون هناك استعداد وتجهيز وتصميم مسبق حتى لا تحدث أي مفاجآت.

كانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت أنه تقرر قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية فقط بإجمالي 60 ألف حاج، وذلك في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

وشددت الوزارة على ضرورة أن تكون الحالة الصحية للراغبين في أداء مناسك الحج خالية من الأمراض المزمنة، وأن تكون ضمن الفئات العمرية من (18 إلى 65 عاماً) للحاصلين على اللقاح، وفق الضوابط والآليات المتبعة في المملكة لفئات التحصين.