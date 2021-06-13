16 موقعا للأحوال المدنية المتنقلة

تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 16 موقعاً بالمملكة، ضمن مبادرة «نأتي إليك»، التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة «موجودين» الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير أمس تقديم خدماتها للرجال في مقر فرع وزارة النقل بمحافظة بيشة لمدة يوم واحد، بينما تقدم خدماتها للرجال والنساء في مركز طريب بمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز الماويين، ومركز عين اللوي بمحافظة سراة عبيدة، ومركز روام بمحافظة رجال ألمع لمدة يومين لكل موقع، فيما تقدم خدماتها، الثلاثاء، في مقر كتابة العدل بمحافظة بيشة، والأربعاء، في مقر البريد السعودي بمدينة أبها لمدة يوم لكل منهما.

وتقدم الوحدات المتنقلة خدماتها في منطقة مكة المكرمة للرجال في محافظة الكامل، ومركز قيا، لمدة يوم لكل منهما، ومحافظة ميسان لمدة يومين، فيما تقوم بتقديم الخدمة، الإثنين، في مركز أبو راكه لمدة يوم، فيما تشمل الخدمات منطقة الجوف أمس للرجال والنساء في مركز أصفان، والأربعاء، في مركز الرديفة ولمدة يومين لكل منهما، وفي منطقة تبوك بمقر محافظة الوجه لمدة أسبوع، وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة حائل، الثلاثاء، خدماتها للنساء في مركز وكن للتدريب، والأربعاء، في مركز دليل للتدوير الخيري لمدة يوم لكل منهما. وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية، وتجديدها وبدل تالف عنها.