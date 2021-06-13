الغبار يلغي 7 رحلات بمطار نجران

تسببت العاصفة الرملية التي ضربت منطقة «نجران» والمحافظات التابعة لها، أمس، في إرباك حركة الملاحة الجوية من وإلى مطار «نجران»، وانتظار المسافرين، منذ ساعات الصباح الأولى، داخل أروقة المطار نتيجة إعلانه تأجيل رحلات الفترة الأولى من الصباح إلى الظهيرة، حتى تم إعلان إلغاء الرحلات بأكملها.

تعديل الحجوزات

بادرت الخطوط السعودية وطيران «ناس»، بتقديم خدمة تعديل الحجوزات الدولية دون رسوم لمسافريها، المرتبطين بالسفر خارج المملكة، وذلك نتيجة عدم تمكنهم من الإقلاع عبر مطار «نجران».

وأوضح مصدر مطلع في المطار أنه تم إلغاء 7 رحلات من وإلى «نجران» أمس، 3 منها للخطوط السعودية من الرياض، ورحلتان إلى جدة، وأخرى عبر طيران «ناس» إلى الدمام وجدة، وتقديم الخدمات اللازمة للمسافرين، بتوجيههم إلى أقرب محطة في مطار «أبها»، مع تعديل حجز الرحلات الدولية مجانا.

تجنب الزحام

وخيمت موجة غبار على العاصمة الرياض، حولت سماءها الى اللون البرتقالي مع انعدام الرؤية، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار حالة العواصف الرملية والتي تسببت بانعدام الرؤية الأفقية على منطقة الرياض، حيث شملت الأفلاج والخرج والدرعية، والرين والسليل والرياض، وحوطة بني تميم ورماح.

وحثت هيئة الهلال الأحمر الجميع على الوقاية من الغبار، من خلال تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، واستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية، وإغلاق الأبواب والنوافذ، إضافة إلى المتابعة المستمرة للطقس.

ويستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وأجزاء من مناطق حائل، الحدود الشمالية، المدينة المنورة ومكة المكرمة.

تدني الرؤية

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من حدوث نشاط في الرياح السطحي، يؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة «نجران». وبيّنت الهيئة أن الحالة شملت مدينة «نجران»، ومحافظات «شرورة - بدر الجنوب - حبونا - خباش - يدمة - ثار»، واستمرت حتى الساعات متأخرة.

الصحة تحذر

من جهتها، حذرت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران، من الآثار الصحية السلبية على صحة الإنسان، جراء انتشار الغبار، مؤكدة أن الأجواء المغبرة السائدة، تؤثر سلبيا على الصحة، خاصة كبار السن والأطفال، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية، لتجنب الإصابة بالأمراض، خاصة التحسسية والتنفسية.