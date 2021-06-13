تسربات الصرف تؤرق سكان المزاحمية

شكا أهالي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، من طفح مياه الصرف الصحي منذ أكثر من عامين تقريبا، في شوارعهم وأمام منازلهم في عدد من الأحياء «الصقورية والأندلس وغرناطة» مطالبين بإزالة الضرر عنهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحزم على المخالفين.

وذكر رئيس بلدية المحافظة المهندس عبدالعزير العتيبي لـ«دوت الخليج»، أن الصرف الصحي ليس من اختصاص البلدية، وتم إيضاح ذلك لأعضاء لجنة الخدمات، خلال اجتماع سابق تناول الموضوع، مشيرا إلى أن البلدية على أتم الاستعداد لدعم الجهة المعنية، بما يحقق خدمة المواطنين والمقيمين بالمحافظة لحل الموضوع.

وفي ذات السياق أوضح فرع خدمات المياه بالمحافظة لـ«دوت الخليج»، أنه عند الملاحظة أو البلاغ عن تسرب مياه الصرف الصحي، يتم اتخاذ اللازم حيال قطع خدمة المياه، حيث تم رصد العديد من المخالفات في أحياء المحافظة، موثقة بالصور ومن بين تلك المخالفات مخالفة قائمة في حي الصقورية، وجار العمل عليها بالتنسيق مع الجهات المختصة، بتكليف المخالفين بمعالجة وإزالة الضرر.