الأوقاف تدير أصولها بمنصة رقمية

تعتزم الهيئة العامة للأوقاف التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات لتنفيذ مشروع إنشاء «نظام لإدارة الأصول» يهدف لتوفير الأدوات التي تسهم في إدارة البيانات وتطوير العمليات ما بين إدارة الأصول الوقفية الداخلية والخارجية وربطها من جميع الجهات المعنية في جميع أنحاء المملكة.

تحت التنفيذ

وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أن قيمة الأوقاف المستثمرة في المملكة لـ156 مشروعا بلغت نحو 312.6 مليار ريال بنهاية 2016، منها 88% لمشروعات تحت التصميم والتنفيذ، وبلغت مشروعات الأوقاف في المملكة 33229 وقفا، والمسجل منها فقط في الحاسب الآلي 8570 وقفا، بينما 24650 وقفا ما زالت مدونة في السجلات الورقية، و44 في المئة منها مزارع وأراض.

حجم الأصول

ولفت عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة الأوقاف عبدالله بن فهد العجلان خلال مؤتمر ملتقى الأوقاف الرابع إلى أن بعض المصادر تقدر عدد المشروعات الوقفية القائمة بالمملكة بما يزيد على 120 ألف مرفق أو عقار تتصدرها أوقاف الحرمين الشريفين في الداخل والخارج، وأشار إلى أن حجم أصول الأوقاف الحالية تتجاوز 500 مليار.

من مهام وخدمات إدارة الأصول

إدارة الأصول الاستثمارية

استثمار أصول الأوقاف وعوائدها

التطوير العقاري

شراء وبيع الأوراق المالية في الأسواق

بناء قواعد البيانات للاستثمارات

أعمال الوساطة في الأنشطة العقارية نيابة عن الهيئة

تسويق وتأجير وإدارة أعيان الأوقاف

صيانة وتشغيل أعيان الأوقاف

تعزيز الاستدامة المالية للهيئة والأوقاف

إدارة مخاطر الاستثمار والحد منها

إدارة أملاك لأصول الأوقاف