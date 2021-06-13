الاستشفاء بطنين النحل وهواء الخلايا

طبق المهندس محمد الألمعي برنامج السياحة الصحية بمحافظة رجال ألمع ضمن سياحة الاستجمام والاستشفاء، حيث صمم «سريرا بانوراميا» مطلا على أكتاف جبال السروات بإطلالة على تضاريس عملاقة من الغابات الجبلية في رجال ألمع، وستكون عملية الاستشفاء بصوت طنين النحل وهواء الخلايا، وتأتي الفكرة ضمن 50 برنامجا يعكف الألمعي على تنفيذها.

جلسات خاصة

ويقول الألمعي: فكرة السرير البانورامي هي عملية استشفاء بالنحل إما بالطنين، أو عن طريق هواء الخلية، ومحيط بالسرير أنابيب بداخلها 500 ألف نحلة تسهم في علاج الأمراض التنفسية والربو، وهو علم وبحوث طبية مطبقة في أوروبا.

وأضاف الألمعي: أعمل على إعداد مجسات صوتية تسحب الصوت، وسيكون هناك جهاز تحكم لرفع أو خفض الصوت، كما أن العلاج بهواء النحل سيكون عبر جلسات خاصة، وفيها يستنشق المريض هواء خلية النحل الداخلي، ورغم غرابة الأمر للعديد من المرضى، لكن هواء الخلية دافئ ونقي، ويساعد على الاسترخاء والاستجمام والاستشفاء، كما عملت جدارية بالقط العسيري بجانب السرير لعكس تراث المنطقة، خلفها يوجد مسار لملايين النحل من آلاف الخلايا في جبال رجال ألمع، حيث أضع لها محفزات من حبوب اللقاح تعمل على زيادة الحركة، ويتم سحب الصوت والهواء الناتج عن الحركة، إلى داخل الغرفة.

اتصال مع العالم

ويعمل الألمعي على الارتباط مع العالم بواسطة شاشة تفاعلية، حيث يضم المتجر التفاعلي أكثر من 30 نوع عسل وموقعا ليكون انطلاقة للتواصل مع 50 نحالا حول العالم، بحيث تكون هناك 8 ساعات بث مباشر يوميا بين النحالين لتبادل المعرفة من متاجرهم ومناحلهم في مزارعهم؛ لتسهم في التفاعل مع زوار مزارع أولئك النحالين لرفع مستوى المعرفة، وتبادل العلاقات الإنسانية حول العالم.