جلسات خاصة
ويقول الألمعي: فكرة السرير البانورامي هي عملية استشفاء بالنحل إما بالطنين، أو عن طريق هواء الخلية، ومحيط بالسرير أنابيب بداخلها 500 ألف نحلة تسهم في علاج الأمراض التنفسية والربو، وهو علم وبحوث طبية مطبقة في أوروبا.
وأضاف الألمعي: أعمل على إعداد مجسات صوتية تسحب الصوت، وسيكون هناك جهاز تحكم لرفع أو خفض الصوت، كما أن العلاج بهواء النحل سيكون عبر جلسات خاصة، وفيها يستنشق المريض هواء خلية النحل الداخلي، ورغم غرابة الأمر للعديد من المرضى، لكن هواء الخلية دافئ ونقي، ويساعد على الاسترخاء والاستجمام والاستشفاء، كما عملت جدارية بالقط العسيري بجانب السرير لعكس تراث المنطقة، خلفها يوجد مسار لملايين النحل من آلاف الخلايا في جبال رجال ألمع، حيث أضع لها محفزات من حبوب اللقاح تعمل على زيادة الحركة، ويتم سحب الصوت والهواء الناتج عن الحركة، إلى داخل الغرفة.
اتصال مع العالم
ويعمل الألمعي على الارتباط مع العالم بواسطة شاشة تفاعلية، حيث يضم المتجر التفاعلي أكثر من 30 نوع عسل وموقعا ليكون انطلاقة للتواصل مع 50 نحالا حول العالم، بحيث تكون هناك 8 ساعات بث مباشر يوميا بين النحالين لتبادل المعرفة من متاجرهم ومناحلهم في مزارعهم؛ لتسهم في التفاعل مع زوار مزارع أولئك النحالين لرفع مستوى المعرفة، وتبادل العلاقات الإنسانية حول العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر الاستشفاء بطنين النحل وهواء الخلايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.