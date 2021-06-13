المفتي: قرار المملكة حيال الحج يعكس حرص القيادة على صحة الحجاج

أكد مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، أن قرار المملكة قصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج لعام 1442هـ على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، بإجمالي 60 ألف حاج، أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، بسلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي الشريف، في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة « كورونا المستجد» (كوفيد-19)، وظهور تحورات جديدة له. وثمن المفتي الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق الضوابط والاحترازات المتبعة في المملكة، التي تؤكد حرص حكومة المملكة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامة الحجاج وصحتهم.



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