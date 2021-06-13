وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى السعودية

بإشراف طاقم من المؤهلين للتعامل مع الطوارئ البيئية، تم وصول واستقبال السفينة الأولى من أسطول مكافحة الانسكابات الزيتية في بحار المملكة وذلك إلى ميناء جدة الإسلامي، ضمن جهود مركز الالتزام البيئي لرصد ومراقبة مصادر ومستويات التلوث في البيئة البحري.

ويهدف الأسطول إلى تعزيز استدامة البيئة في المملكة، وحماية البيئة البحرية من الانسكابات الزيتية، ورفع القدرات الوطنية في هذا المجال، ومكافحة المواد الضارة الأخرى، ودعم الاستجابة السريعة في البيئة البحرية، وتعزيز خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية.