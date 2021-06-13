وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى السعودية

ويهدف الأسطول إلى تعزيز استدامة البيئة في المملكة، وحماية البيئة البحرية من الانسكابات الزيتية، ورفع القدرات الوطنية في هذا المجال، ومكافحة المواد الضارة الأخرى، ودعم الاستجابة السريعة في البيئة البحرية، وتعزيز خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية.
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