اقتراح وقف أسترازينيكا

اعتبر مسؤول كبير من وكالة الأدوية الأوروبية، في مقابلة، أنه سيكون من الأفضل وقف التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» المضاد لـ«كوفيد» لجميع الفئات السنية عند توافر لقاحات أخرى.

وقال المسؤول عن إستراتيجية اللقاح في الوكالة، ماركو كافاليري، لصحيفة «لا ستامبا» الإيطالية، إنه يفضل استخدام لقاح «جونسون آند جونسون» لمن هم فوق سن الستين.

رخصت وكالة الأدوية الأوروبية لقاحين لمن تزيد أعمارهم على 18 عاما، ولكن تم الإبلاغ عن إصابة بعض الذين تلقوهما بجلطات دموية نادرة.

وأوضح «كافاليري» أن لقاح «جونسون آند جونسون» الأحادي الجرعة يطرح «مشكلات أقل من أسترازينيكا»، لكنه يستخدم على نطاق أضيق. وتابع: «باحتوائه جرعة واحدة فقط، فإنه جيد لبعض الفئات التي يصعب الوصول إليها، لكنه لقاح يستند إلى فيروس غدي معدل، ومن الأفضل أن يقتصر استعماله على من هم فوق سن الستين».