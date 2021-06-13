شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الإسلامي» تدين استهداف الحوثي مدرسة في عسير بـ«مسيرة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت منظمة التعاون الإسلامأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية مدرسة في منطقة عسير بطائرة مسيرة مفخخة، وذلك وفق ما أعلنه الدفاع المدني.

وشدد معالي الأمين العام على أن المنظمة تدين الممارسات الإرهابية التي ترتكبها ميليشيا الحوثي ومن يقف وراءها ويمدها بالمال والسلاح، وذلك باستهداف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية.ي استهداف الحوثي مدرسة في عسير بطائرة مفخخة.