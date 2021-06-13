السديس يدشن رابط التقديم لمعهد الحرم المكي

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - واس

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, رابط التقديم الإلكتروني لمعهد الحرم المكي الشريف للعام الدراسي ١٤٤٣هـ على جميع المراحل: المتوسطة، والثانوية، والقسم المسائي، والقسم النسائي, مؤكداً أن هذا التدشين هو أحد الحزم التطويرية الشاملة للمعهد ،إذْ تسهل عملية تقديم الطلاب للالتحاق بالمعهد.

إنجازات تطويرية:

ونوّه الدكتور السديس باهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين وقاصديهما وطلاب العلم في إطار رؤية المملكة 2030 ، كما نوه بما تَحقق من الإنجازات التطويرية – بفضل الله – والنجاحات المتتالية في الحرمين الشريفين, داعيا الله أن يديم هذا الازدهار، وأن يكلل هذه الجهود بالتوفيق والنجاح.

شروط:

يذكر أن أبواب التقديم ستُفتح اليوم حتى نهاية يوم الخميس القادم, حيث وضع المعهد عددا من الشروط الواجب توفرها في المتقدم وفي مقدمتها: أن يكون سعودي الجنسية أو حاصلا على إقامة نظامية، وأن يكون حاصلا على شهادة الابتدائية أو ما يعادلها، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

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