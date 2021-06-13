هل يؤثر برنامج ريف على دعم حساب المواطن؟

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن تأثير التسجيل في برنامج ريف على مبلغ الدعم المقدم من البرنامج.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365، عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على الشخص شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم، حيث يمكن معرفة قيمة الاستحقاق للدعم من خلال الحاسبة التقديرية من هنا.

موعد حساب متابعات الخليج 365:

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قي أودع قبل يومين 1.9 مليار ريال مخصص لدعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والأربعين 10.5 ملايين مستفيد.

وبين أن إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة بلغت حوالي 39 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 97.7 مليار ريال منها 773 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

تفاصيل دفعة يونيو 2021:

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 سلطان القحطاني: إن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1054 ريالًا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% ، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.2 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 159 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 92%، أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلين 57%، موضحًا أن 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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