الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت هيئة الهلال الأحمر 4 إرشادات مهمة للحفاظ على الصحة من الغبار.

إرشادات:

وأوضح الهلال الأحمر في إنفوجراف نشرته على حسابه بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن الإرشادات هي، تجنب الأماكن المزدحمة والغبار، وغلق الأبواب والنوافذ، كما نصح باستخدام قناع الوجه ووسائل الحماية واتباع إرشادات حالة الطقس.

وقدّمت صحة الرياض في وقت سابق نصائح لمرضى الربو للتعامل مع موجات الغبار والأتربة، من أهمها: الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرف الطبيب له، وحمل بخاخ الربو الإسعافي الموسّع للشعب الهوائية، وضرورة التوجّه إلى أقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجب للبخاخ.

تحذير من الأرصاد:

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر اليوم تحذيرًا جويًّا لأهالي منطقتي الرياض والشرقية بسبب استمرار الرياح النشطة التي تثير الأتربة والعواصف الرملية.

وقال المركز: إن الطرق الرابطة بين المنطقتين سوف تشهد عواصف ترابية تحد من مدى الرؤية الأفقية، داعيًا قادة المركبات إلى توخي الحيطة والحذر في هذه المناطق.

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