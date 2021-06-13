الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن وصول أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية إلى المملكة.

أسطول:

وأوضحت الوزارة أن مركز الالتزام البيئي استقبل أول سفينة لمكافحة الانسكابات الزيتية، وهي واحدة من أسطول بحري مكون من 5 سفن أخرى.

هدف السفن:

ويهدف الأسطول إلى تعزيز استدامة البيئة بالمملكة، وزيادة عمليات الالتزام البيئي، وكذلك حماية البيئة البحرية من الانسكابات الزيتية ومكافحة المواد الضارة.

كما يهدف إلى دعم الاستجابة السريعة في البيئة البحرية وتعزيز خطط الطوارئ الخاصة بمكافحة الانسكابات النفطية.



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