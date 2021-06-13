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شكرا لقرائتكم معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13
معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أعلن معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1443هـ بجميع أقسامه.
فتح باب القبول:
وأوضح المعهد، في تغريدة نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، أنه سيتم فتح باب القبول في جميع أقسامه انتظام وانتساب للمرحلة المتوسطة والثانوية والقسم المسائي والقسم النسائي.
ونشرت الرئاسة إنفوجرافيك يبين تفاصيل فتح باب القبول وجاءت كما يلي:
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