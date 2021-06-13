وأوضح المعهد، في تغريدة نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، أنه سيتم فتح باب القبول في جميع أقسامه انتظام وانتساب للمرحلة المتوسطة والثانوية والقسم المسائي والقسم النسائي.

شكرا لقرائتكم معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد يوسف

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