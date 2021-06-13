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معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلن معهد الحرم المكي الشريف عن فتح باب القبول للعام الدراسي 1443هـ بجميع أقسامه.

فتح باب القبول:  

وأوضح المعهد، في تغريدة نشرتها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، أنه سيتم فتح باب القبول في جميع أقسامه انتظام وانتساب للمرحلة المتوسطة والثانوية والقسم المسائي والقسم النسائي.

ونشرت الرئاسة إنفوجرافيك يبين تفاصيل فتح باب القبول وجاءت كما يلي:

معهد الحرم المكي يفتح باب القبول للعام الدراسي الجديد - متابعات الخليج 365
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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