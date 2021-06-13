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أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات في السعودية ملزمون بالإفصاح للمشتري عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.
وتفصيلاً، أوردت الوزارة ثلاثة حقوق في منشور عنونته بـ"أبسط حقوقك في السيارات" أن لمشتري السيارة الجديدة حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إضافة لحقه في إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:59 PM
أكدت حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان للمنتج والتعليمات الفنية"التجارة": وكلاء السيارات ملزمون بالإفصاح عن الإكسسوارات "المضافة" للمشتري
أكدت وزارة التجارة أن وكلاء السيارات في السعودية ملزمون بالإفصاح للمشتري عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.
وتفصيلاً، أوردت الوزارة ثلاثة حقوق في منشور عنونته بـ"أبسط حقوقك في السيارات" أن لمشتري السيارة الجديدة حق الحصول على فاتورة الشراء وكتاب الضمان، وتوفير ضمان المنتج والتعليمات الفنية بلغة عربية مفهومة، إضافة لحقه في إفصاح الوكيل عن الإكسسوارات الإضافية الموجودة في السيارة إذا كانت مصنعة من شركة مختلفة عن الشركة الأم.
، "التجارة": وكلاء السيارات ملزمون بالإفصاح عن الإكسسوارات "المضافة" للمشتري ،
المصدر : الخليج 365
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