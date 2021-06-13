محمد بن مسعود - الدمام - 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:30 PM عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما احتفل الشابان "عدنان" و "عادل الحارثي" بزواجهما في أحد المسارحة بحضور لفيف من الأهل والأصدقاء. الكلمات المفتاحية ، عدنان وعادل الحارثي يحتفلان بزواجهما ،

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