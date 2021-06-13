- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص.
وفي التفاصيل، أوضح نائب وزير الحج وفقًا لتغريدات بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة: نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0٪، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص.
وأشار الدكتور "مشاط" إلى أنه يمكن للمرأة أن تحج دون محرم مع عصبة من النساء، لافتًا إلى أن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس كورونا، ولن يوجد تفاضل في القبول بين الجنسيات.
وأكد أنه يجب دفع الرسوم بعد 3 ساعات من اعتماد الطلب ومن لم يسدد بالوقت المحدد فسيتم استبداله.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:29 PM
قال إن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس كورونانائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات
أكد نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن العدد في أماكن سكن الحجاج لهذا العام لن يزيد على أربعة أشخاص.
وفي التفاصيل، أوضح نائب وزير الحج وفقًا لتغريدات بثتها إمارة منطقة مكة المكرمة: نستهدف أن تكون نسبة التسلل من دون تصريح 0٪، وحج هذا العام سيتم بالإجراءات الصحية والأمنية، ولن يزيد العدد في أماكن السكن على 4 أشخاص.
وأشار الدكتور "مشاط" إلى أنه يمكن للمرأة أن تحج دون محرم مع عصبة من النساء، لافتًا إلى أن الوزارة أوجدت أماكن عزل صحي في حال الإصابة بفيروس كورونا، ولن يوجد تفاضل في القبول بين الجنسيات.
وأكد أنه يجب دفع الرسوم بعد 3 ساعات من اعتماد الطلب ومن لم يسدد بالوقت المحدد فسيتم استبداله.
، نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر نائب وزير الحج: لن يزيد العدد في السكن على 4 أفراد ولا تفاضل بين الجنسيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.