محمد بن مسعود - الدمام - فازت بأغلبية الأصوات صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان. 13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:14 PM فازت بأغلبية الأصوات الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان صوَّت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأحد لصالح منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة ناتالي بينيت المعارضة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وذكرت "رويترز" أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تستعد لإزاحة "نتنياهو" فازت بأغلبية في تصويت بالبرلمان. الكلمات المفتاحية ، الحكومة الإسرائيلية الجديدة تنال ثقة البرلمان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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