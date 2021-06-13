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وقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم (الأحد)، في القاهرة اتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها 3,8 مليارات يورو.
ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، بأن تمول فرنسا "بشروط تفضيلية" مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1,8 مليار يورو، وفقاً لـ"فرانس 24".
وينص الاتفاق الأولي على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة إجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.
ويتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى، ستمول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.
وجرى التوقيع على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق حول إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة.
وتشمل المشروعات قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي.
13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442 09:14 PM
تشمل الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل العامفرنسا تمول مشاريع تنموية في مصر بتكلفة 3,8 مليارات يورو
وقع وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم (الأحد)، في القاهرة اتفاقيات لتمويل مشاريع تنموية عدة في مصر تبلغ كلفتها 3,8 مليارات يورو.
ويقضي اتفاق بين الحكومتين الفرنسية والمصرية، بأن تمول فرنسا "بشروط تفضيلية" مشروعات تنفذها شركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1,8 مليار يورو، وفقاً لـ"فرانس 24".
وينص الاتفاق الأولي على أن تورد شركة ألستوم الفرنسية 55 عربة مترو للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة إجمالية 800 مليون يورو بقرض من الخزانة الفرنسية.
ويتضمن الاتفاق بين الحكومتين تسعة مشروعات أخرى، ستمول من الوكالة الفرنسية للتنمية بقرابة مليار دولار ما بين عامي 2021 و2025.
وجرى التوقيع على خارطة طريق للوصول إلى اتفاق حول إنشاء الخط السادس لمترو القاهرة.
وتشمل المشروعات قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والنقل العام وتمويل الجامعات والتأمين الاجتماعي.
، فرنسا تمول مشاريع تنموية في مصر بتكلفة 3,8 مليارات يورو ،
المصدر : الخليج 365
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