شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «الصحة»: التحصين يمنع الوفاة المباشرة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • رصد إصابات بعد الحصول على اللقاحات ليس مستغربًا

قال وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، استشاري الأمراض المعدية، الدكتور عبد الله بن مفرح عسيري، إن رصد حالات إصابة بكوفيد بعد الحصول على اللقاحات ليس مستغربا، فليس هناك لقاح يعطي مناعة ١٠٠%.

وأضاف عبر "تويتر": "هذه الإصابات هي الاستثناء والقاعدة أن التحصين بتوفيق الله يمنع ٨٠% إلى ٩٠% من الإصابة بمرض كوفيد المتوسط والشديد، وحماية شبه كاملة من فشل الأعضاء والوفاة المباشرة من كوفيد".

وتابع: "في جائحة كوفيد-١٩، لن يكون أحد بسلام، حتى يكون الجميع بسلام عدم الوصول إلى مناعة مجتمعية يعني أن الفيروس سيستمر في التحور في الدول التي لا يتوفر لديها لقاحات، وقد تظهر سلالات مقاومة للقاحات تعيدنا إلى الوراء لذلك فالحديث عن الجرعات المنشطة ترف لا يملكه العالم الآن".