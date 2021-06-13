شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج : نستهدف ان تكون نسبة مخالفات التصاريح 0% والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - سيتم ضبط الدخول والخروج من وإلى المشاعر المقدسة
-أوجدنا أماكن للعزل الصحي في حال الإصابة بكورونا
-4 أشخاص كحد أقصى في أماكن السكن
-البطاقة الذكية ستكون أحد المفاصل الرئيسية في الحج
- لن يتم السماح لما دون 18 عاما بالدخول إلى المشاعر
-أسعار الباقات ستكون من 12 ألف الى 18 الف
-تسجيل أكثر من 25 ألف طلب في أول ½ ساعة
- تصاريح الحج ستكون متوفرة في تطبيق ابشر بعد سداد الرسوم
-لن يوجد أي استضافات خاصة في حج هذا العام
-يمكن للمرأة الحج بدون محرم مع عصبة من النساء
-الأعداد داخل الحافلات لن تتجاوز الـ 20 حاجا
قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط ،أن حج هذا العام لن يختلف عن حج العام الماضي من ناحية التنظيم . وأضاف "مشاط" في لقاء تلفزيوني ، أنه سيتم ضبط الدخول والخروج من والى المشاعر المقدسة ،ونستهدف ان تكون نسبة الحج بدون تصريح 0% وأضاف :أوجدنا اماكن للعزل الصحي في حال الإصابة بكورونا, ولن يكون هناك مشقة في حج هذا العام وتقرر تحديد 4 أشخاص كحد اقصى في أماكن السكن
مشيرا الى ان البطاقة الذكية ستكون احد المفاصل الرئيسية في الحج, الخدمات المقدمة للزائر انعكست على الأسعار.
لن نعتمد أولوية التسجيل في الموقع على القبول الأولية للمحصن المتجاوز عمره 50 عاما ولم يحج, ولن يتم السماح لما دون 18 عاما بالدخول إلى المشاعر
أسعار الباقات ستكون من 12 ألف الى 18 الف, ويجب دفع المبلغ بعد 3 ساعات من اعتماد الطلب, ونتوقع ان تزيد أعداد الطلبات عن المليوني طلب, وأضاف ان تصاريح الحج ستكون متوفرة في تطبيق ابشر بعد سداد الرسوم
وسيتم استبدال من لم يسدد الرسوم ولن يكون هناك تفضل في القبول بين الجنسيات
وأكد نائب وزي الحج ان الجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر, وانه لن يوجد أي استضافات خاصة في حج هذا العام