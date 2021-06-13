شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الحج : نستهدف ان تكون نسبة مخالفات التصاريح 0% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - سيتم ضبط الدخول والخروج من وإلى المشاعر المقدسة

-أوجدنا أماكن للعزل الصحي في حال الإصابة بكورونا

-4 أشخاص كحد أقصى في أماكن السكن

-البطاقة الذكية ستكون أحد المفاصل الرئيسية في الحج

- لن يتم السماح لما دون 18 عاما بالدخول إلى المشاعر

-أسعار الباقات ستكون من 12 ألف الى 18 الف

-تسجيل أكثر من 25 ألف طلب في أول ½ ساعة

- تصاريح الحج ستكون متوفرة في تطبيق ابشر بعد سداد الرسوم

-لن يوجد أي استضافات خاصة في حج هذا العام

-يمكن للمرأة الحج بدون محرم مع عصبة من النساء

-الأعداد داخل الحافلات لن تتجاوز الـ 20 حاجا

قال نائب وزير الحج والعمرة عبدالفتاح بن سليمان مشاط ،أن حج هذا العام لن يختلف عن حج العام الماضي من ناحية التنظيم . وأضاف "مشاط" في لقاء تلفزيوني ، أنه سيتم ضبط الدخول والخروج من والى المشاعر المقدسة ،ونستهدف ان تكون نسبة الحج بدون تصريح 0% وأضاف :أوجدنا اماكن للعزل الصحي في حال الإصابة بكورونا, ولن يكون هناك مشقة في حج هذا العام وتقرر تحديد 4 أشخاص كحد اقصى في أماكن السكن

مشيرا الى ان البطاقة الذكية ستكون احد المفاصل الرئيسية في الحج, الخدمات المقدمة للزائر انعكست على الأسعار.