شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يستقبل وزير الإرشاد والحج والأوقاف الأفغاني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ في مقر الوزارة اليوم، وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية الشيخ محمد قاسم حليمي، والوفد المرافق له.

وأوضح الدكتور آل الشيخ أن الجهات المسؤولة عن الحج تعمل بما يخدم ضيوف بيت الله الحرام، والسعي الحثيث على تهيئة الظروف المناسبة ليقوموا بحجهم على أكمل وجه، مؤكداً أن دعاة وزارة الشؤون الإسلامية على درجة عالية من العلم الشرعي والاعتدال والوسطية الذي يخدم الحاج ويحقق متطلباته في الفتوى وطلب النصح.

وعد قرار قصر الحج على حجاج الداخل قرار حكيم يجسد حرص القيادة الرشيدة على إقامة شعيرة الحج وفق معايير السلامة في ظل استمرار جائحة كورونا، مع المحافظة على أرواح الحجاج لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جانبه، ثمن وزير الإرشاد والحج والأوقاف بجمهورية أفغانستان الإسلامية للمملكة العربية السعودية حكومة وشعباً الجهود المبذولة والمثمرة، مبيناً أن الزيارة كانت موفقة.

ونوه بقرار حكومة المملكة قصر الحج هذا العام على المواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي (60.000) حاج وحاجة، بسبب جائحة كورونا، الذي يأتي على سلامة الحجاج، مشيراً إلى أن دين الإسلام دين الحفاظ على الإنسانية والحفاظ على الأمة، وأن قيادة المملكة تهتم وتحرص على سلامة ضيوفها في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن عبدالواحد العريفي، ومن الجانب الأفغاني سفير أفغانستان لدى المملكة أحمد جاويد مجددي، ونائب السفير المستشار عبيدالله عطائي.