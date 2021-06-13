مفتي السعودية: قرار حج هذا العام يأتي حرصاً على سلامة ضيوف الرحمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أيد مفتي عام السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، قرار المملكة بقصر إتاحة التسجيل للراغبين في أداء مناسك الحج للمواطنين والمقيمين داخل المملكة بإجمالي 60 ألف حاج.

وقال إن هذا القرار أتى من حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين على سلامة وصحة حجاج بيت الله الحرام وزوار المسجد النبوي الشريف في ظل ما يشهده العالم أجمع من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وظهور تحورات جديدة له.

وثمن المفتي الجهود الكبيرة التي تبذلها السعودية في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين، وفق الضوابط والاحترازات المتبعة التي تؤكد حرص حكومة المملكة الرشيدة على إقامة شعائر الحج بشكل آمن مع مراعاة سلامتهم وصحتهم.