التجارة: الالتزام العالي يُعيد فتح الأنشطة والخدمات في المنشآت

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد متحدث وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أنه اعتبارًا من 1 أغسطس 2021 سيكون التحصين إلزاميًّا لدخول المنشآت التجارية وفق الاشتراطات.

وتابع الحسين خلال مؤتمر اليوم، أن الالتزام العالي يُعيد فتح الأنشطة والخدمات في المنشآت التجارية، موضحًا أن هناك 4 ممارسات ممنوعة تؤدي للتزاحم داخل وخارج المنشآت التجارية.

وكشف متحدث التجارة أن الوزارة نفذت 100 ألف جولة خلال شهر شوال وأوقعت غرامات وصلت إلى 300 ألف ريال على المخالفين.

موسم الحج:

كما علق الحسين على موسم الحج الجديد وأكد أنه استثنائي ويأتي وسط شراكة حكومية بقيادة موحدة لإنجاحه.

مخالفات مشاهير السوشيال:

وقال متحدث التجارة: إن بعض الممارسات الممنوعة التي تتسبب في التزاحم داخل المنشآت منها دعوة المشاهير والمعلنين، حفلات افتتاح المحلات والمتاجر، المسابقات التجارية التي تستدعي الحضور، مناسبات تدشين المنتجات والخدمات.

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