متجر إلكتروني يطرد مناديب سعوديين ومطالبات بإجراءات مناسبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

تفاعل العشرات من المغردين مع هاشتاق “متجر الكتروني يطرد السعوديين”، وسط دعوات لوقف التعامل مع المتجر، وإلغاء التطبيق الخاص بالمتجر من الهواتف.

طرد مناديب سعوديين

وتم تداول الهاشتاق على نطاق واسع، بعدما قام المتجر بطرد بعض مناديبها السعوديين وذلك بعدما خيرتهم ما بين الفصل أو التوقيع بعقد مرتب منخفض .

مطالبات بإجراءات مناسبة

وعلق مغرد بقوله: “للأمانه من اسوأ المواقع اللي طلبت منها ، حتى مواقع شرق اسيا طلبت منها وكان التوصيل اسرع من هذا المتجر، طلبت تلفزيون وصلوه لي بعد أكثر من شهر بعد مطالبات وشكاوى ! طلبت اغراض مره ثانيه وتاخروا وجابوا نص الاغراض بالرغم من إني دافع ثمن الأغراض كاملة !

وقال آخر: “نلتمس من الجهات المعنية سن الاجراءات المناسبة لعمل تطبيقات الخدمات في المملكة واقتصار العمل في توصيل الطلبات Delivery على السعوديين وخصوصا فئة الشباب”.

التقييم بنجمة واحدة

وتفاعل آخر عبر الوسم بقوله “لا تتم مقاطعة هذا المتجر، بدون تقييم البرنامج نجمة واحدة عشان ينزل مستواه الى صفر وصدقوني راح ينزلون اعتذار ويخسر التطبيق مثل الفيسبوك”.

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