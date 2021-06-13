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شكرا لقرائتكم الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13
الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجهت وزارة الحج والعمرة، مؤسسات أرباب الطوائف بالبدء في عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لشركات أرباب الطوائف.
بنود الاجتماعات:
ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، بنود اجتماعات الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لشركات أرباب الطوائف وجاء كما يلي:
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