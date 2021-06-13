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الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الحج والعمرة، مؤسسات أرباب الطوائف بالبدء في عقد الجمعيات التأسيسية الأولى لشركات أرباب الطوائف.

بنود الاجتماعات: 

ونشرت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، بنود اجتماعات الجمعية التأسيسية الأولى والثانية لشركات أرباب الطوائف وجاء كما يلي:

 

 

الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية - متابعات الخليج 365

الحج والعمرة توجه مؤسسات أرباب الطوائف ببدء عقد الجمعيات التأسيسية - متابعات الخليج 365

 

 

 
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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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