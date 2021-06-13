اخبار السعوديه

تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة

باشرت الجهات المختصة الموقع

متابعات الخليج 365 - عسير

أظهرت لقطات سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس في عسير والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني.

لا إصابات: 

وأعلن الدفاع المدني في عسير سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون حدوث أي إصابات.

تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة - متابعات الخليج 365

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير، وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات، ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.

تضرر مدرسة في عسير بعد سقوط الدرون الحوثية المفخخة - متابعات الخليج 365
شارك الخبر

شارك الخبر




مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا