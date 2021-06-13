الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

مشاط عن موسم الحج: لا استضافات خاصة ومرافق صحي في كل حافلة أثناء التنقل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، أن الوزارة تستهدف أن تكون نسبة التسلل بدون تصريح إلى مكة المكرمة خلال فترة الحج 0%.

إجراءات صحية وأمنية:

وتابع مشاط، في حواره إلى برنامج “الراصد” المذاع على قناة الإخبارية، اليوم الأحد، أن حج هذا العام سيتسم بالإجراءات الصحية والأمنية، حيث إنه لن يزيد العدد في أماكن السكن عن 4 أشخاص.

لا استضافات خاصة:

وأضاف نائب وزير الحج أنه لن يوجد أي استضافات خاصة هذا العام، والجهات التي لا تقدم خدمة مباشرة للحاج لن تتواجد في المشاعر، كاشفًا أنه سيتم توفير مرافق صحي في كل حافلة أثناء التنقل.

استعدادات رئاسة شؤون الحرمين:

وأعلنت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أنها قد استكملت كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وقال المتحدث الرسمي للرئاسة هاني بن حسني حيدر: إن هذا يأتي بتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

ولفت إلى أن الرئاسة ألزمت جميع منسوبيها ومنسوباتها المشاركين في خدمة الحجاج والمصلين بأخذ اللقاح، حرصًا منها على سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في الحرم المكي وجنباته، ليؤدوا نُسكهم بيسر وسهولة، في أجواء إيمانية، وبيئة تعبدية تراعي أعلى المعايير الصحية.

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