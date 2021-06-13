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مدني عسير: سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون إصابات

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-06-13

مدني عسير: سقوط طائرة مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون إصابات

أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن الدفاع المدني في عسير سقوط طائره مفخخة بدون طيار على إحدى المدارس دون حدوث أي إصابات.

وصرح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب مهندس عبدالعزيز آل جلبان، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغًا عن سقوط مقذوف أطلقته عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى محافظات منطقة عسير, وبمباشرة الجهات المختصة للموقع، اتضح أنها طائرة من دون طيّار مفخخة، وقعت على مدرسة دون حدوث أي إصابات – ولله الحمد، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات في مثل هذه الحوادث.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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