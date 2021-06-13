شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: ندرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، وشفاء 1133 حالة، و19 وفاة، فيما بلغ إجمالي عدد الحالات المتعافية 448,093 حالة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة، بهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل، لافتا إلى أن نحو 14.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة.

من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على منع دخول غير المحصنين للمنشآت التجارية اعتبارا من 22 ذي الحجة المقبل، مبينا أن خطة الوزارة لحج هذا العام تستند على محورين.

الحالات الجديدة بحسب المناطق:







مكة المكرمة 344



الرياض 198



الشرقية 155



عسير 84



المدينة المنورة 68



جازان 60



القصيم 40



نجران 23



حائل 18



تبوك 10



الباحة 10



الحدود الشمالية 5



الجوف 2



أبرز ما قاله متحدث الصحة:





لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بالفيروس.



التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.



نستهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.



14.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح.



اللقاحات آمنة وبإمكان كل من تلقى اللقاح التبرع بالدم.



يمكن تلقي جرعات مختلفة من لقاح كورونا.



أبرز ما قاله متحدث التجارة:





سيكون التحصين باللقاح شرطا لدخول المنشآت التجارية بجرعة واحدة على الأقل



ابتداء من 22 ذي الحجة المقبل.



103.274 زيارة تفتيشية للفرق الرقابية خلال شوال.



هناك التزام ملحوظ من المنشآت خلال شوال.



الخطة الأساسية للوزارة في حج هذا العام على محورين