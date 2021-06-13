متحدث الصحة: ندرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة

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وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي عن المستجدات، أن اللجان الوطنية تدرس التوسع في إعطاء اللقاحات للفئات العمرية 12-18 سنة، بهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل، لافتا إلى أن نحو 14.5 مليون شخص تلقوا لقاح كورونا في المملكة.
من جانبه شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، على منع دخول غير المحصنين للمنشآت التجارية اعتبارا من 22 ذي الحجة المقبل، مبينا أن خطة الوزارة لحج هذا العام تستند على محورين.
الحالات الجديدة بحسب المناطق:
- مكة المكرمة 344
- الرياض 198
- الشرقية 155
- عسير 84
- المدينة المنورة 68
- جازان 60
- القصيم 40
- نجران 23
- حائل 18
- تبوك 10
- الباحة 10
- الحدود الشمالية 5
- الجوف 2
أبرز ما قاله متحدث الصحة:
- لا يوجد تغيير في منحنى الإصابات بالفيروس.
- التهاون في الاحترازات يقود إلى انتكاسة في معدل الإصابات.
- نستهدف إعطاء أكبر قدر ممكن من المجتمع جرعة أولى على الأقل.
- 14.5 مليون شخص تلقوا جرعة اللقاح.
- اللقاحات آمنة وبإمكان كل من تلقى اللقاح التبرع بالدم.
- يمكن تلقي جرعات مختلفة من لقاح كورونا.
أبرز ما قاله متحدث التجارة:
- سيكون التحصين باللقاح شرطا لدخول المنشآت التجارية بجرعة واحدة على الأقل
- ابتداء من 22 ذي الحجة المقبل.
- 103.274 زيارة تفتيشية للفرق الرقابية خلال شوال.
- هناك التزام ملحوظ من المنشآت خلال شوال.
الخطة الأساسية للوزارة في حج هذا العام على محورين
- العمل على الوفرة والإمداد التمويني
- الرقابة على المنتجات الغذائية
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