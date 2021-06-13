ضبط عمالة بشهادات صحية منتهية الصلاحية في مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات 9 من عمال المنشآت يعملون بشهادات صحية منتهية الصلاحية في منشآت تجارية، وأغلقت 20 منشأة نتيجة عدم تجديد الرخصة، وذلك ضمن 158 حملة رقابية نفذتها الأمانة في إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة الجميع وحرصها للتصدي لجميع المخالفات. وأوضحت الأمانة أنها طبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، وأكدت مواصلتها تكثيف الحملات الرقابية وتشديد الرقابة والمتابعة الميدانية على المنشآت التجارية وعلى جميع الأنشطة، للتأكد من التزامها بتطبيق الاشتراطات البلدية كافة، ودعت الجميع للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات عبر رقم البلاغات الموحد 940.



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