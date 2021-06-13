شكرا لقرائتكم خبر إغلاق 70 منشأة مخالفة للاحترازات بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت أمانة محافظة جدة 70 منشأة مخالفة للاحترازات خلال 7730 جولة رقابية نفذتها مع الجهات المعنية.

وأوضحت الأمانة، أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 148 مخالفة، تنوعت بين عدم الالتزام بالتباعد الجسدي، وعدم لبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء، وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.

وأكدت الأمانة استمرار الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مثمنة دور مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية، داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.