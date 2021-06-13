الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الصباح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس، بولي العهد في دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، عبر فيه عن عزائه ومواساته له في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، سائلا العلي القدير، أن يغفر للفقيد ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر. وأعرب ولي عهد الكويت، عن الشكر لولي العهد، على عزائه لهم في الفقيد وما أبداه من مشاعر أخوية صادقة.



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