6 آلاف طالب يتحولون إلى أطباء ومهندسين وعلماء في 23 مجالا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتحول 6000 طالب وطالبة في مختلف مناطق المملكة إلى مهندسين وأطباء وعلماء في 23 وحدة علمية مختلفة تقدم بشكل مكثف، على مدار 21 يوما، وذلك ضمن برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الذي يعد من أكبر البرامج العلمية عالميا، وتنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» مع شركائها، والذي انطلق أمس، حضوريا في 5 جامعات سعودية، وافتراضيا، وأعدت وحداته العلمية المتقدمة، بالتعاون مع مركز الشباب الموهوب في جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

ويأتي ذلك ضمن برامج موهبة التي تقدمها للطلبة الذين تم اكتشافهم من خلال البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين، الذي تقيمه موهبة سنويا بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وتتيح لجميع طلبة التعليم العام بمناطق المملكة التسجيل فيه، سواء من خلال المدارس أو من خلالهم بشكل مباشر، ويهدف البرنامج الإثرائي الأكاديمي الصيفي الذي يعقد صيف كل عام، إلى إثراء حصيلة الطلبة المعرفية، ورفع الكفاءة والاستعداد، وبناء الخبرات العلمية والعملية، وتحدي قدراتهم وتنمية مهاراتهم.

وأشارت «موهبة» في بيانها إلى أن البرنامج الإثرائي الأكاديمي الذي ستقدمه موهبة هذا الصيف، يشمل الجانب العلمي والمهاري، حيث يعزز تنمية المهارات الشخصية والاجتماعية، وإكساب الطلبة مهارات القرن الواحد والعشرين.

وأضافت: تقام برامج موهبة الإثرائية الأكاديمية هذا العام حضوريا وعن بعد، ويعتمد البرنامج الحضوري على تدريس المنهج العلمي للوحدات الإثرائية على يد نخبة من الأكاديميين بنسبة 67%، إضافة إلى الحقائب التدريبية المهارية بنسبة 33%؛ بواقع 6 ساعات يوميا، وبإجمالي 90 ساعة دراسية؛ 4 ساعات للمنهج العلمي، وساعتان للمهاري، ويعتمد البرنامج عن بعد على تدريس المنهج العلمي للوحدات الإثرائية بنسبة 75%، إضافة إلى تدريب الحقائب المهارية بنسبة 25%؛ بواقع 4 ساعات في اليوم الواحد، وبإجمالي 60 ساعة دراسية، منها 3 ساعات يوميا للمنهج العلمي، وساعة يوميا للحقائب المهارية.

وبينت أن البرامج الإثرائية تعقد على فترتين هذا العام؛ حضوريا وافتراضيا؛ الأولى من 13 يونيو حتى 1 يوليو 2021، والثانية من 1 إلى 19 أغسطس المقبل، وتكون حضوريا للبنين والبنات في 5 جامعات؛ هي: جامعة الملك عبدالعزيز في جدة، وجامعة الملك سعود في الرياض، وجامعة الأميرة نورة في الرياض، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران.

ولفتت موهبة إلى أن هذا البرنامج الذي يقدم بشكل سنوي، يراعي جوانب التأهيل والتدريب كافة للطلاب، وأن المدربين الذي يتولون التدريب من نخبة المدربين والأكاديميين الذين يتم إخضاعهم لدورات مستمرة وبرامج متطورة، تتواكب مع أفضل التقنيات والعلوم وطرق التعليم المباشرة والافتراضية، لإيصال المعلومات، وخلق بيئات مناسبة للإبداع والتعلم والتحفيز، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من آخر البرامج التدريبية الأسبوع الماضي لـ387 مدربا ومدربة من نخبة الخبراء المختصين ومدربي المهارات، الذين يعملون على تدريب الطلاب.

برامج موهبة الإثرائية الصيفية 2021:

