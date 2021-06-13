المصابون بالسمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بكورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن الأشخاص المصابين بالسمنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا «كوفيد 19» ومضاعفاته الشديدة، مشددة على أخذ اللقاح للحماية من مضاعفات الإصابة مع الحرص على تطبيق الإجراءات الوقائية. ونشرت «الصحة» عبر حسابها في تويتر ومنصتها التوعوية «عش بصحة» إنفوجرافيك للتعريف بمخاطر السمنة والأمراض المصاحبة جراء الإصابة بهذا المرض، مبينة أن السمنة تسبب ضعف المناعة والالتهابات المزمنة والدم المعرض للتخثر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المرض. وأوضحت أن الأمراض المتعلقة بالسمنة التي تزيد من حالات الخطر هي السكري وأمراض القلب والربو «متوسط إلى شديد» وارتفاع ضغط الدم، كذلك أمراض الكبد والرئة ومتلازمة الأيض.



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