إيقاف 36 شخصا اعتدوا على البيئة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي 36 مخالفا لنظام البيئة، منهم 18 مواطنا، و18 مقيما، ارتكبوا مخالفات رعي تضمنت 698 رأسا من الإبل، و2690 رأسا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999، و996 في جميع مناطق المملكة.



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